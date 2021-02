CONVERSIONE MILLE PROROGHE. SALTA RINVIO NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Non ci sarebbe tempo, almeno questo pare essere il motivo principale, per discutere ed approvare, nella conversione del Decreto Mille Proroghe che scade il 1 marzo, per un ulteriore rinvio della notifica delle cartelle esattoriali, fermo da quasi un anno. E’ quanto emerge dai lavori che le commissioni parlamentari stanno portando avanti, in queste ore, per limare tutti gli emendamenti proposti al Decreto Mille Proroghe, emanato dal precedente governo sul finire del 2020. Tra le norme che salterebbero anche quella che prevede un ulteriore stop alla tassazione comunale. Insomma, un punto di partenza che dovrebbe vedere già divise le forze politiche che sostengono l’attuale governo che, proprio sul riavvio delle notifiche delle cartelle esattoriali, hanno idee diametralmente opposte.

