PROVINCIALI 2021 SPOSTATE A MAGGIO MA SI ATTENDE LA DATA PER LE COMUNALI 2021

Con un ulteriore emendamento contenuto nella conversione al Mille Proroghe la scadenza per le elezioni provinciali viene spostata al 20 maggio ma, la stessa norma, prevede che i Presidenti delle Province possano convocare le elezioni “entro 60 giorni dalla ultima proclamazione degli eletti alla tornata per le amministrative 2021”. In buona sostanza un rinvio in attesa di conoscere la data per le elezioni comunali 2021 che, in questi giorni, tiene in ansia candidati e strutture di partito che attendono di conoscere la scadenza per avviare sui territori le campagne elettorali. Al momento sono due le date che circolano in maniera ufficiosa: la prima (quella piu’ ottimistica) parla del 13 giugno 2021 come primo turno e del 27 per gli eventuali ballottaggi. La seconda data, invece, porta alla prima decade di settembre 2021 con il voto da tenere, in ogni caso, prima della riapertura delle scuole su base nazionale. Non è da escludere, a questo punto, neppure una terza strada che eliminerebbe, completamente, il rischio di far incrociare le operazioni elettorali con quelle scolastiche: metà Luglio 2021. Per questa ultima data, al momento, non esistono fonti ufficiose.

