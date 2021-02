NOCERA INFERIORE. IL SINDACO TORQUATO CHIUDE LE SCUOLE SOLO IL 15 FEBBRAIO PER FREDDO

Le rigide temperature, particolarmente avvertibili nelle prime ore del mattino, in uno alla concomitanza della situazione epidemiologica in città, soggetta a costante monitoraggio ed aggiornamento nelle prossime ore, inducono alla opportunità di adozione un provvedimento di sospensione della attività didattica in presenza a tutela dei bambini frequentanti le classi del primo ciclo delle scuole primarie, pubbliche e private, presenti su tutto im territorio cittadino, e cioè asilo nido scuola dell’infanzia ed “elementari”e secondaria di primo grado (scuole medie).

Il provvedimento di prossima pubblicazione mediante ordinanza sindacale sul sito del comune di Nocera Inferiore si rende necessario oltre che per le motivazioni in premessa anche per sottoporre a necessaria verifica a seguito delle rigide temperature, gli impianti di riscaldamento dei plessi al fine di verificarne il corretto funzionamento