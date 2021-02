SCAFATI. SCUOLE CHIUSE FINO ALLA FINE DI FEBBRAIO, LA DECISIONE DEL SINDACO

E’ stata appena pubblicata all’Albo pretorio l’ordinanza sindacale n.8 che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 15.02.2021 al 28.02.2021 (compreso), nell’ambito delle misure attuative

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento si è reso necessario (come si legge nel testo) alla luce della comunicazione pervenuta in serata dall’UOPC del Distretto Sanitario 61 della ASL SALERNO con la quale, visto l’aumento significativo dei casi di positività al COVID-19 che si è

registrato negli ultimi giorni anche in ambito scolastico, tra personale docente e studenti, si richiedeva al Sindaco di “valutare la necessità e l’urgenza di provvedere alla sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le scuole del territorio comunale per un periodo non inferiore a due settimane”.

“Condivido in pieno – dichiara il sindaco Cristoforo Salvati – la richiesta del Dipartimento di prevenzione, l’unico deputato a fornire indicazioni di carattere sanitario che motivassero una nuova ordinanza sindacale per il ritorno alla Dad, onde evitare che un nuovo ricorso al Tar potesse poi disporne la sospensione. Resto convinto delle scelte

fatte e di quelle che continuo a fare, perchè sempre nell’interesse della comunità, a tutela della salute e della sicurezza di tutti. Il virus sta riprendendo a circolare. Non abbassiamo la guardia. Stiamo attenti. Continuiamo ad essere responsabili, per noi stessi e per gli altri”.