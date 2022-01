NOCERA INFERIORE. PER FDI ECCO IL PRIMO INCONTRO VERSO LE COMUNALI 2022

Una ripartenza in piena regola per FDI di Nocera Inferiore. Ieri sera, presso i locali dello Sporting di via Martinez Y Cabrera, si è tenuta la prima riunione ufficiale, del gruppo politico cittadino in vista delle prossime elezioni comunali. In realtà, afferma il coordinatore cittadino di FDI, Raffaele Gustato “i nostri incontri non si sono mai interrotti, solo durante il lockdown, c’è stata una necessaria pausa, ma, non appena è stato possibile, abbiamo ripreso le nostre riunioni, i cui temi di confronto sono sempre stati concentrati sull’agro e sulle criticità della nostra città”. In questo momento il lavoro del gruppo è volto alle prossime elezioni comunali, alla scelta dei candidati, alla formazione della lista, ma, vero interesse primario ,è la creazione di un centro destra unito, vero motore propulsivo di necessari cambiamenti. Nelle prossime settimane, in agenda c’è l’incontro con i vertici di partito ,per fare il punto della situazione politico-amministrativa di Nocera, senza mai perdere di vista le problematiche che insistono sul territorio.

