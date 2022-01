PROVINCIA DI SALERNO. MICHELE STRIANESE: “DELEGHE AI CONSIGLIERI, OK PROSSIMA SETTIMANA”

In una lunga intervista rilasciata ad Agenda Politica, Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno, parla dei fondi PNRR, del bilancio e, soprattutto, delle deleghe che verranno assegnate ai consiglieri provinciali, eletti lo scorso 18 Dicembre.

Presidente Strianese oggi la Provincia, grazie ai fondi del PNRR, puo’ tornare a recitare un ruolo importante sui territori ma, ancora una volta, manca la materia umana: quel personale in grado di effettuare la progettazione.

“Le Province avranno un ruolo fondamentale per il PNRR. Ci stiamo organizzando per l’assunzione di nuovo personale che viene previste da alcune norme del Governo, ma bisogno anche ricordare che le nuove progettazioni verranno anche finanziate dai fondi del PNRR. Stiamo già partecipando ad alcuni bandi, grazie allo sforzo del personale interno.”.

Tra aumenti dei costi energetici e aumenti contrattuali dei dipendenti, si preannuncia un altro bilancio lacrime e sangue per il 2022?

“La scadenza è quella del 31 Marzo, ci sono una serie provvedimenti favorevoli per le Province nella Finanziaria 2022. e questo ci consente di guardare con ottimismo al raggiungimento degli equilibri di bilancio: energia e costo del personale rappresentano una voce alla quale stiamo lavorando”.

I consiglieri provinciali di maggioranza, eletti a dicembre, attendono le sue decisioni per le deleghe e per iniziare ad entrare nel vivo del lavoro. Ci sarà ancora molto da attendere ?

“Insieme ai Partiti ed ai Consiglieri Provinciali stiamo lavorando per le deleghe, in assoluta tranquillità. Credo che verranno assegnate entro la prossima settimana, anche se voglio ricordare che 3 anni fa, da Presidente, ho assegnato le deleghe dopo circa tre mesi dalle elezioni provinciali: questa volta tra feste di Natale e Covid, stiamo nei tempi. Non ci sono problemi politici, i consiglieri provinciali stanno già lavorando”

