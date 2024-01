NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. SPUNTA IL NOME DI CORRADO MATERA: ECCO PEPPE SENATORE COME CANDIDATO

Anche i Moderati della Provincia di Salerno, all’interno della coalizione di centro sinistra, rivendicano un candidato sindaco in vista della prossima tornata per le Comunali 2024. Ed ecco spuntare sul tavolo degli alleati di centro sinistra il nome dell’ex assessore della Giunta Cuofano Peppe Senatore, fortemente voluto dal Consigliere Regionale Corrado Matera che si sta spendendo con gli alleati del Partito Democratico per ottenere l’ok sul nome di Senatore, mandato a casa dal sindaco Cuofano, attualmente Vice Presidente del Consorzio di Bonifica Nocera Sarno. La scelta, come pare, è sostenuta anche dai vertici provinciali del Partito Democratico che, nei confronti di Matera e della sua coalizione centrista, hanno un debito di carattere morale, dopo le recenti nomine che hanno escluso gli uomini e le donne del consigliere regionale, già assessore regionale al turismo.

