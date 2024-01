ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “VERTENZA FOS BATTIPAGLIA, CHIESTA RIAPERTURA TAVOLO DI LAVORO”

Abbiamo presentato In X Commissione Attività Produttive un’interrogazione rivolta al Ministro delle imprese e del made in Italy, sullo stato della FOS “Fibre Ottiche Sud” Srl con sede a Battipaglia (Salerno), un’azienda di circa 300 dipendenti facente capo al gruppo Prysmian, leader mondiale nella produzione di cavi e accessori per l’energia e le telecomunicazioni. Pochi mesi fa, la FOS ha risolto tutti i contratti dei lavoratori in somministrazione e, dal 16 ottobre 2023, ha definito 16 settimane di cassa integrazione ordinaria, con scadenza il 14 gennaio 2024, mantenendo una produzione del 20 per cento rispetto al piano annuale.“, dichiarano gli on. Antonio D’Alessio e Fabrizio Benzoni (Azione – Per ).

“L’obiettivo dell’interrogazione era capire quali fossero le iniziative del Governo per gestire la situazione in cui riversano i dipendenti dell’azienda. Bene l’annuncio di un tavolo di lavoro presso il MIMIT il prossimo 15 febbraio, ma continueremo a seguire la vicenda con grande attenzione. In un territorio già penalizzato, la situazione precaria di 300 lavoratori, che sono 300 famiglie, ha delle ricadute economiche e sociali su tutta la comunità. Il Governo non può non intervenire con misure immediate ed energiche.”, così in una nota congiunta gli on. D’Alessio e Benzoni.

