NOCERA SUPERIORE. PD E FDI INSIEME DOPO LA REVOCA DELL’ASSESSORE SENATORE

Insieme contro il Sindaco di Nocera Superiore Cuofano: Partito Democratico e Fratelli d’Italia, dopo la revoca delle deleghe all’assessore Senatore, per le sue decisioni in merito al Consorzio di Bonifica. Ed ora i partiti che si trovano, almeno in apparenza, all’opposizione, sono pronti a riunirsi per dare battaglia al Sindaco Cuofano sulla vicenda Senatore ma anche su altri argomenti. Tra l’altro Cuofano, giunto al secondo mandato dopo le elezioni del 2019, ha superato anche la fatidica soglia dei due anni e mezzo per interrompere il vincolo della doppia elezione a Palazzo di Città. I numeri in Consiglio ? Per il momento ci sono, ma la situazione potrebbe cambiare, anche all’improvviso.

