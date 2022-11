GIORGIA MELONI A IL CORRIERE DELLA SERA: “QUESTO GOVERNO DURERA’, LA MANOVRA MANTIENE GLI IMPEGNI”

“Sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una Nazione come l’Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso contare su una maggioranza chiara, un programma comune e un mandato popolare.

Perché nel nostro ordinamento una persona sola non può fare la differenza: serve la squadra”. La premier Giorgia Meloni, in un’intervista al direttore del Corriere della Sera si dice convinta che il suo governo “durerà a lungo, anche perché l’Italia ha pagato per troppo tempo l’assenza di stabilità”.

Meloni definisce la sua una “destra moderna e conservatrice” e “il racconto irreale e disastroso che la sinistra ha fatto in campagna elettorale sull’ipotesi di un governo Meloni è stato ampiamente smentito”, “lo spread è ai minimi rispetto agli ultimi mesi e a livello internazionale c’è grande attenzione nei confronti dell’Italia”.

Dalla manovra, afferma, “emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia”.