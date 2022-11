SAN CIPRIANO PICENTINO. DOMANI CONSIGLIO COMUNALE, ATTESA PER LE COMUNICAZIONI DEL SINDACO

E’ in programma domani, mercoledi’ 30 Novembre, a partire dalle 10:00 la seduta del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino, molto attesa, nel centro della Provincia di Salerno, per alcune comunicazioni che il Sindaco Sonia Alfano intende rivolgere a tutta la comunità. Non si conosce, ancora, il contenuto delle comunicazioni del primo cittadino ma, secondo molti, si tratta di notizie utili a comprendere gli ultimi fatto amministrativi, e non solo, del Comune dei Picentini. L’appuntamento con il Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino è per domani, 30 Novembre, a partire dalle 10:00. La seduta, come di consueto, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Fb istituzionale.

