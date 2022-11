TRAGEDIA DI ISCHIA. DE LUCA DICE NO ALLA NOMINA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha espresso parere negativo, comunicandolo al Governo, sulla nomina di Simonetta Calcaterra, quale Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza ad Ischia. La decisione della Regione, di fatto, blocca la scelta del Governo che era ricaduta sull’attuale Commissario del Comune di Casamicciola: secondo la decisione della Regione Campania, per il delicato ruolo, ci sarebbe bisogno di una persona con maggiore esperienza nel settore della Protezione Civile e del rischio idrogeologico. Per le nomine dei Commissari sul argomenti di competenza tanto del Governo quanto delle Regioni, il parere dell’ente territoriale è vincolante: la scelta di De Luca, tra l’altro, blocca anche l’efficacia dell’Ordinanza della Protezione Civile.

