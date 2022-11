L’OLIO DOP DELLE COLLINE SALERNITANE DIVENTA PROTAGONISTA IN GERMANIA

Ancora una volta l’olio Dop Colline Salernitane mette a segno un successo di pubblico e di apprezzamento. Superando i confini nazionali, la qualità dell’ “oro delle nostre terre” ha conquistato la Germania con un progetto che lo ha visto protagonista in alcuni ristoranti sul territorio tedesco.

Il Tasting and exhibition in Germany ha avuto lo scopo di far apprezzare oltreconfine la particolarità e le caratteristiche dell’olio DOP Colline Salernitane, prevedendo un tour tra i ristoranti con esposizione e degustazione dello stesso.

5 i ristoranti scelti dall’organizzazione per presentare il progetto e realizzare un corner con tutti i prodotti utilizzati, in modo da poter argomentare su quello che i clienti assaggiavano, informazione a tutto tondo. “Il nostro obiettivo -racconta il vicepresidente Antonio Naimoli, anima del progetto – è non solo quello di veicolare il brand della DOP Colline Salernitane ma anche e soprattutto far comprendere il livello di qualità e le caratteristiche di un prodotto che ha un processo di lavorazione lungo e certosino”.

Tutti i piatti presentati sono stati realizzati utilizzando l’olio DOP, che ha valorizzato ogni cosa lasciando sorpresi e soddisfatti i clienti che hanno potuto apprezzarne le particolarità ma soprattuto godere della sua bontà.

