NOI MODERATI: A ROMA NASCE IL CONSIGLIO NAZIONALE, NE FANNO PARTE 150 MEMBRI

Si è ufficialmente insediato il consiglio nazionale di Noi Moderati. Un parlamentino composto da 150 membri

che avrà il compito di portare all’attenzione del governo nazionale le istanze che raccoglieranno gli esponenti locali del partito. Noi Moderati, guidato da Maurizio Lupi, ha eletto Giovanni Toti, a capo della Regione Liguria, presidente nazionale.

Un Consiglio Nazionale che vede la partecipazione dei nostri onorevoli, senatori, amministratori e giovani, impegnati a ricostruire nella politica italiana quella cultura di governo indispensabile per cambiare il nostro Paese. Un’esperienza aperta, che ha l’ambizione di riunire tante personalità che si riconoscono nel Governo che guida l’Italia, portando in dote le proprie esperienze e il proprio punto di vista liberale, popolare e riformista. Siamo certi che sarà la casa di tanti amministratori, di tante liste civiche, di tante persone comuni che rifuggono dalla politica urlata, dalle semplificazioni, dalla velleitarietà, dall’approssimazione. Una casa aperta per chi si sente “moderato” nei toni, ma “determinato” a ridare alla politica una capacità di guida del Paese. Buon lavoro a tutti gli amici di oggi e a quelli che verranno domani. A differenza di altri mondi, io dico: più siamo, meglio stiamo!”, ha scritto il governatore della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.