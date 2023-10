MATTEO SALVINI ANNUNCIA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA PER IL 4 NOVEMBRE

Il leader della Lega, nonché ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, in una intervista al “Tempo” spiega che “visto quello che sta accadendo in Terra Santa, visto quello che sta avvenendo a Bruxelles, visti gli arresti di Milano, la Lega convocherà per sabato 4 novembre, in centro a Milano, una manifestazione nazionale a difesa dei valori e delle libertà occidentali, dei diritti, della sicurezza”. “Tra tante manifestazioni che inneggiano alla Palestina libera, all’Islam, ad Hamas – ragiona il segretario della Lega – abbiamo pensato al 4 novembre, giornata non scelta a caso, così come non è stata scelta a caso Milano”. Sarà un evento aperto a tutti, “a forze culturali, sindacali, diplomatiche e politiche”, sarà una manifestazione “per rivendicare l’orgoglio di una cultura tollerante ma non disposta al suicidio”.

