NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “EMENDAMENTO FINANZIARIA REGIONALE PER SERRE AGRICOLE”

È una situazione che da tempo anche le associazioni di categoria denunciano e della quale ho deciso di farmi carico, depositato un importante emendamento alla legge di bilancio in discussione in Consiglio regionale.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

L’obiettivo è ottenere una riapertura dei termini per presentare le istanze di regolarizzazione fino a tutto il 2023. Un provvedimento che non avrebbe alcun impatto sulle casse della Regione ma che consentirebbe di certo una regolarizzazione e un rilancio del comparto. La produzione agricola in serra rappresenta un pezzo importante dell’economia dei nostri territori, che va sostenuto e incoraggiato.