TASSA SUL FUMO. AUMENTI PER IL TABACCO TRINCIATO, STOP RINCARO PER LE CLASSICHE BIONDE

40 Centesimi di aumento per le confezioni di tabacco trinciato utilizzato per le sigarette fai da te, stop, almeno per il momento, all’incremento delle accise sui pacchetti delle bionde classiche. Sembra essere questo l’orientamento del Governo, intenzionato, in ogni caso, a mettere le mani nelle tasche dei fumatori. L’ultima indicazione, che arriva dall’esame dei diversi emendamenti, va nella direzione di un aumento del costo del tabacco trinciato per lasciare invariato il prezzo delle sigarette classiche. La scelta sarebbe stata fatta sulla base della valutazione del maggior consumo delle bionde classiche, anche da parte di una fascia di popolazione con un reddito medio-basso.

