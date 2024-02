NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IMPIANTI FONO ASSORBENTI A BATTIPAGLIA, MANCANO I CONTROLLI ARPAC”

Con una interrogazione rivolta al Presidente della Regione Campania ed all’assessore all’Ambiente, Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, prova a fare chiarezza sulla vicenda della mancata installazione dei pannelli fono assorbenti lungo una delle principali arterie del Comune di Battipaglia. Alla Regione, secondo Carpentieri, va imputata la mancata attuazione dei controlli da parte dell’Arpac che, una volta effettuati, avrebbero costituito un importante punto di partenza per chiedere all’Anas di intervenire e di installare i pannelli in questione.

“Il sottoscritto” scrive Carpentieri nella sua interrogazione ” ha ricevuto una formale segnalazione dei residenti di via Etruria di Battipaglia (SA) e in particolare delle famiglie della cooperativa abitativa Grazia che denuncia, per l’ennesima volta, le criticità determinatasi per la mancata installazione delle barriere fonoassorbenti nel tratto autostradale che costeggia tutta la zona abitata.

La succitata missiva evidenzia che, successivamente all’ampliamento della terza corsia autostradale, il biscione d’asfalto si è avvicinato ancora di più alle abitazioni peggiorando le problematiche già esistenti di forte inquinamento acustico.

La normativa vigente in materia di inquinamento acustico delinea le competenze istituzionale per la tutela degli ambienti abitativi e che, in virtù della stessa, l’ARPAC effettua la vigilanza, il controllo e le esecuzioni fonometriche in materia di acustica ambientale.”