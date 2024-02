REGIONE CAMPANIA. LA GIUNTA DE LUCA APPROVA IL NUOVO PIANO PER LA FORESTAZIONE

La Giunta ha deliberato, come negli anni precedenti, l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024 a favore di studentesse e studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado (pubbliche e paritarie), confermando in 15.748,48 euro la soglia del livello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per la presentazione delle istanze di accesso.

La Giunta ha approvato il Documento di Programmazione Forestale per il triennio 2024/2026. Nel documento vengono definite in materia forestale, le azioni prioritarie di intervento, gli obiettivi, le risorse, gli Enti delegati responsabili dell’attuazione del piano stesso, gli indicatori di attuazione e di risultato da impiegare ai fini di monitoraggio e controllo. L’impegno finanziario previsto per il triennio è di 210 milioni di euro.