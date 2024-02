NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LA REGIONE ASSUME IMPEGNO PER IL DEPURARATORE DI ANGRI”

Al centro della discussione, in particolare, la questione legata ai lavori per il depuratore di Angri e, più nel dettaglio, all’intervento di realizzazione del secondo collettore. Lavori sui quali, nelle scorse settimane, anche su sollecitazione dei cittadini, avevo sollevato forti preoccupazioni, relative nello specifico all’urgenza di procedere al dragaggio di tutto il corso del Rio Sguazzatorio, prima di avviare qualsiasi altro intervento. In caso contrario, sarebbe paradossalmente aumentato il rischio di allagamenti ed esondazioni.