ELLY SCHLEIN CON PIU’ EUROPA: “BATTIAMOCI PER MATRIMONIO EGUALITARIO E CANNABIS LIBERA”

Battiamoci insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’evento “Per gli Stati uniti d’Europa”, organizzato a Roma da Più Europa.

Per gli Stati Uniti d’Europa “Noi ci siamo”, ha detto Schlein, che ha citato anche Cristina D’Avena. “Europa unita, la voce della fraternità che tutte le frontiere abbatterà. L’Europa siamo noi milioni di persone”, ha letto Schlein, che poi ha spiegato: “Era Cristina d’Avena, era il 1991, avevo sei anni, non abbiamo abbandonato il sogno”.