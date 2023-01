NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “NO ALLA CHIUSURA PUNTI NASCITE POLLA, SAPRI E VALLO”

La chiusura dei centri nascita, già scongiurata qualche anno fa, va assolutamente evitata anche stavolta, perché sarebbe un ulteriore motivo di isolamento e di disagio per le comunità di quelle zone della provincia di Salerno, già alle prese con le difficoltà tipiche delle aree più lontane dai centri principali. Sottoporrò certamente la questione al governo regionale. Ma sarà importante anche il coinvolgimento del governo nazionale, al quale sta già lavorando l’On. Imma Vietri , che siede in Commissione Sanità e che potrà dunque assumere le iniziative necessarie anche a livello centrale. Chiederò a lei la disponibilità per un nuovo sopralluogo nei prossimi giorni.