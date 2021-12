NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “NUOVO SOPRALLUOGO PONTE MARCONI EFFETTUATO, ORA CABINA DI REGIA”

Con me sul posto il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, il Presidente del Consiglio comunale di Angri Massimo Sorrentino, il Consigliere comunale di San Marzano sul Sarno con delega al Fiume Sarno Gerolamo Oliva, i tecnici del Consorzio di Bonifica e il dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno della Regione Campania, Roberto Vacca.”

Nel chiedere di accelerare il più possibile le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione del ponte e di realizzazione delle due barriere galleggianti per fermare i rifiuti, ho nuovamente posto all’attenzione dei tecnici regionali la necessità e l’urgenza di disporre anche un intervento di dragaggio del corso d’acqua, in grado rendere ancora più libero il deflusso.