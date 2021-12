PD E CAMPANIA LIBERA, PRIMA RIUNIONE DOPO LE PROVINCIALI. I NUOVI CONSIGLIERI DI PALAZZO SANT’AGOSTINO

I magnifici 7: cinque consiglieri del Pd e due di Campania Libera, insieme, nella mattinata di ieri, all’interno della sede del Partito Democratico di Via Manzo, per un primo incontro di maggioranza ristretta, in attesa di incontrare, nella giornata del 27 dicembre, anche i rappresentanti del Partito Socialista Italiano e della lista Uniti per la Provincia, voluta dal Consigliere Regionale Corrado Matera. Intanto, alla presenza di Piero De Luca e del Segretario Provinciale del Partito Democratico, i magnifici 7 (Morra, Guzzo, Cerretani, Stanziola, D’Onofrio, Danisi e Rosamilia) hanno fatto il loro primo incontro con il Presidente della Provincia Michele Strianese: un colloquio durato piu’ di un’ora nel corso del quale non è stato mai toccato il delicato tema della Vice Presidenza, mentre si sono affrontati gli impegni che ciascuno dei consiglieri provinciali dovrà portare avanti nei prossimi due anni.

