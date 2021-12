PROVINCIALI DI AVELLINO. L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE FINISCE IN TRIBUNALE: D’AGOSTINO CONTRO BUONPANE

Come era facile immaginare l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino finisce in tribunale: D’Agostino, candidato sconfitto per appena 92 voti ponderali, ha già dato mandato ad un noto studio di diritto amministrativo, per predisporre tutti gli atti per impugnare la vittoria di Buonpane. Ci sarebbero almeno due voti contestati, piu’ un terzo esercitato da un consigliere comunale ricoverato ma fuori provincia: insomma, una situazione abbastanza confusa e complessa, considerato che non ci sono precedenti giurisprudenziali in materia di elezioni di secondo livello. Di certo, dopo un primo ricorso alla Commissione Elettorale della Provincia di Avellino, il contenzioso sarà portato all’attenzione dei magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno.

