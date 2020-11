NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “OFFESE AI MEDICI, DE LUCA CHIEDE IMMEDIATAMENTE SCUSA”

Le parole del Presidente della Regione Vincenzo De Luca contro i medici, pronunciate in una delle sue solite uscite da sceriffo per distogliere l’attenzione dai problemi veri della sanità campana, sono un’offesa inaccettabile a quanti – medici, infermieri, operatori della sanità, da quasi un anno ormai, rischiano la vita ad ogni turno di lavoro.

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri.

È paradossale addossare la responsabilità di anni di cattiva gestione, di sprechi, inefficienze e incapacità di gestione a quanti, pur in questo scenario drammatico e spesso a mani nude, combattono senza sosta per salvare vite umane.

E così, pur di nascondere le proprie mancanze, il governatore, nel riferirsi ai medici, passa con disinvoltura dal definirli “eroi” ad additarli come “farabutti”.

De Luca, che, voglio ricordarlo, ha mantenuto per sé la delega alla sanità, chieda immediatamente scusa per l’offesa rivolta ad un’intera categoria. Dopodiché, piuttosto che a fare spettacolo, pensi ad aiutarli i medici, mettendoli in condizione di fare bene il loro lavoro: assunzioni, lotta alla precarietà, mezzi e risorse.