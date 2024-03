NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “OSPEDALE DI EBOLI, IL PRESIDENTE DE LUCA FACCIA CHIAREZZA”

“Il Presidente della Regione Campania faccia chiarezza sul futuro dell’Ospedale di Eboli. Nei giorni scorsi, dopo le sollecitazioni dell’Avv. Damiano Cardiello, Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Eboli e di Donato Gallotta, Coordinatore del partito nel centro della Piana del Sele e di tutto il Direttivo Cittadino di Fdi Eboli, ho presentato e depositato una interrogazione per conoscere quale sarà il futuro dell’Ospedale di Eboli.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri.

Il progetto per la realizzazione a Battipaglia del Nuovo Ospedale del Sele, finanziato per un complessivo importo di euro 837.498.846,78, per la realizzazione di un nuovo ospedale di n° 304 posti letto da edificare a Battipaglia, – opera finanziata per 96 milioni di Euro, di cui 92.000.000 erogati dal Ministero della Sanità e 4.000.000 dalla Regione Campania, non chiarisce cosa accadrà all’interno dell’Ospedale di Eboli che, nel frattempo, è stato oggetto di finanziamento pari a 2.400.000 di euro per la ristrutturazione del blocco operatorio, del reparto di radiologia i cui lavori sono in fase di completamento. E’ necessario, da qui la necessità dell’odierna interrogazione, procedere alla convocazione di un tavolo tra Regione e Direzione Aziendale dell’Asl, al quale far partecipare anche l’Amministrazione Comunale di Eboli, per verificare le decisioni della Giunta Regionale in merito all’Ospedale di Eboli.