IL PROGETTO LEX START DEL CONSIGLIERE REGIONALE ANDREA VOLPE ARRIVA NEL COMUNE DI SAPRI

A gennaio scorso oltre 100 studenti dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta la Campania hanno presentato la loro prima proposta di legge regionale. Una normativa scritta dai giovani per i giovani: una grande occasione per il territorio. In itinere il lavoro delle commissioni competenti perché poi si arrivi all’approvazione. Nel frattempo un secondo gruppo di futuri legislatori è già all’opera.

Continua il viaggio di “Lex Start”, iniziativa promossa da Andrea Volpe, consigliere della Regione Campania del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani. Ieri un nuovo incontro, quello con gli studenti dell’I.S.S Leonardo da Vinci di Sapri. Tanti gli spunti interessanti forniti dalla platea: scuola, trasporti e luoghi deputati al divertimento. I ragazzi, nella lista delle loro proposte di legge, chiedono più tempo per la condivisione dello studio e più spazi per gioire insieme delle loro attitudini.

«Con l’incontro di oggi reclutiamo nuovi giovani desiderosi scrivere di proprio pugno una proposta di legge. Un po’ come già accaduto precedentemente, gli studenti puntano sulle stesse aree tematiche. In particolar modo, specie da Salerno in giù, puntano la loro attenzione sui trasporti ma soprattutto credono, riconoscono e vedono nella loro terra di appartenenza un’area che ha forte vocazione turistica e che quindi merita di esprimere qualcosa in più. Con la nostra presenza, tentiamo, anche con i ragazzi, di avvicinare ogni singolo territorio alle istituzioni», spiega Volpe.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico della scuola saprese Corrado Limongi. Presenti al tavolo dei relatori anche il Sindaco di Sapri Antonio Gentile, Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

LE PROSSIME TAPPE Martedì 12 marzo (alle 10.30) Lex Start incontrerà gli studenti del ProfAgri, Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Salerno, giovedì 14 invece (alle 12) quelli del IIS Della Corte VanVitelli di Cava dei Tirreni. Come accaduto nella prima fase del progetto, questi appuntamenti non sono che la tappa iniziale. Dopo l’incontro pubblico sceglieranno di dare o meno l’adesione, per poi entrare fisicamente nell’aula del Consiglio Regionale per scrivere una nuova proposta di legge.

LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE Iniziative culturali e percorsi artistici destinati ai giovani dai 18 ai 34 anni, (quasi un quarto della popolazione residente in Campania), e quindi gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o Associazioni private e Fondazioni. Si rivolgono agli operatori del campo della formazione musicale e dei forum dei giovani presenti sul territorio regionale, fattivamente collaborativi attraverso la promozione e la valorizzazione della musica classica e del teatro con la creazione di reti e partenariati. Più nel dettaglio i ragazzi hanno pensato anche di coinvolgere le aziende di trasporto regionale e interregionali, per agevolare l’arrivo e il rientro dalle città, attraverso la creazione di una card multi servizi che preveda, oltre all’adesione alla scontistica per gli spettacoli e alle agevolazioni per la partecipazione ai corsi di teatro e di musica, anche all’acquisto facilitato del trasporto per coloro i quali non usufruiscono già dell’abbonamento al sistema di trasporto pubblico locale già fornito gratuitamente dalla Regione Campania. Infine, la proposta normativa prevede tra i destinatari della iniziativa le micro, piccole e medie imprese, il comparto del turismo e del terziario in genere che potranno ottenere incrementi degli introiti dovuti al maggiore flusso di persone che circoleranno e vivranno le città, dando vita ad un indotto ragguardevole.