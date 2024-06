AZIONE VERSO UNA ASSEMBLEA NAZIONALE A LUGLIO PER DISCUTERE DEL FUTURO DEL CENTRO

Azione si prepara, a metà luglio, ad una assemblea nazionale straordinaria, per affrontare il tema del centro e della possibilità di dare vita ad una nuova alleanza dopo i risultati non esaltanti delle ultime elezioni europee. Pesa, chiaramente, il mancato raggiungimento della soglia del 4% come anche in casa Italia Viva: ed allora, forse, è il momento di mettere da parte le divisioni e le polemiche che hanno accompagnato gli ultimi mesi di vita politica, per progettare un nuovo contenitore che possa riunire, cosi’ come accaduto in occasione delle elezioni politiche, buona parte delle forze politiche che si muovono nell’area moderata. Un ritorno al passato ? Nulla è da escludere, vista anche la crescita del Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra, con un Campo Largo che guarderà sempre piu’ verso la sinistra e poco al centro.

Share on: WhatsApp