SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “PROSEGUONO I LAVORI PER LE NUOVI RETI IDRICHE”

“Avanti con i lavori delle nuove reti idriche grazie alla collaborazione con Ente Idrico Campano e Gori Acqua.

Con i fondi del PNRR ottenuti dall’ Ente Idrico Campano abbiamo, in sinergia, programmato la realizzazione di nuove reti idriche in strade ove non ci sono proprio oppure dove sono obsolete e di vecchia generazione e dunque necessitano di essere completamente sostituite con nuove in ghisa.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Proseguono pertanto i lavori di sostituzione delle tubazioni idriche su via Silvio Pellico (traversa di Via Tuoro), mentre hanno avuto inizio ieri mattina a via Michelangelo Buonarroti.

In queste due strade, poi, sara’ realizzato anche il nuovo manto stradale mettendo in sicurezza tutta la zona, dopo la messa in esercizio della nuova rete idrica che migliorera’ le condizioni di pressione e portata per tutte la famiglie.

Proseguiremo man mano con altre strade dove il numero di perdite idriche in piattaforma stradale risulta notevole, in base anche alle segnalazioni dei cittadini.

Grazie all’impegno costante della Regione Campania, dell’EIC – Ente Idrico Campano e della GORI Acqua, riuaciamo a garantire la tutela delle risorse idriche ed a potenziare i relativi servizi.