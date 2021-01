NUNZIO CARPENTIERI (FDI) SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: “COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE”

Conosco il Presidente da molto tempo. Da colleghi sindaci, abbiamo in tante occasioni lavorato insieme, pur se da posizioni politiche diverse. “All’inizio di questo nuovo anno – gli ho scritto – ho avvertito forte l’esigenza di scriverti per rinnovarti formalmente tutta la mia più ampia disponibilità a un lavoro di collaborazione istituzionale in grado di farci unire le forze per affrontare con maggiore efficacia e tempestività le questioni che riguardano il nostro territorio. E questo, naturalmente, al di là di ogni valutazione politica o di appartenenza, nell’unico e comune obiettivo di garantire risposte concrete alle esigenze e ai bisogni dei nostri concittadini”.