NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “UNA LETTERA DA FAR FIRMARE AI SINDACI DELL’AGRO E DA INVIARE A DE LUCA”

Con questa lettera tra le mani, nelle prossime ore, mi recherò dai Sindaci di questi comuni, per chiedere loro di rafforzare, con la loro autorevole firma, questa richiesta. È un modo per convincere il Governatore a venire qui, su questi territori, a rendersi conto di persona del dramma che decine di famiglie sono costrette a vivere da troppo tempo. Una situazione non più sostenibile, di estrema pericolosità, che richiede risposte urgenti e definitive.

Come ho scritto nella lettera, non è una questione politica. A me – e sono certo anche ai Sindaci, agli Amministratori locali di ogni schieramento politico, ai comitati di cittadini – interessa solo ed unicamente che le Istituzioni facciano fino in fondo la loro parte e che il Presidente venga qui nell’Agro a toccare con mano questa situazione e ad assumere impegni precisi.