BELLIZZI. ANGELO MADDALO: “CARTELLE ESATTORIALI, VICINI A CHI VIENE PRESSATO PER DEBITO PUBBLICO”

Bellizzi, cartelle esattoriali, Maddalo: “Al fianco di chi viene pressato da un recupero crediti smanioso di colmare debiti pubblici”!

Lo dichiara il consigliere comunale Maddalo Angelo che in maniera decisa interviene sull’argomento in questione.

“Abbiamo ottenuto in varie circostanze – dichiara il consigliere, – l’impegno che chiunque ne avrà esigenza potrà in modo collaborativo pagare in base alle proprie possibilità, ma questo non basta in un momento così buio per l’economia in generale. Come minoranza abbiamo difeso da sempre l’idea che per ridurre la pressione fiscale sui cittadini bisogna innanzitutto modificare il sistema inerente il contenzioso che deve essere rivisto. Non è possibile portare sempre debiti fuori bilancio al vaglia dei consiglieri. In questi anni milioni di euro di debiti gravano e graveranno sulle spalle dei cittadini, Adesso Basta”. Maddalo sembra un fiume in piena che punta il dito contro l’amministrazione Volpe, dedita “solo a proclami e passerelle senza un vero impegno per la popolazione”. Notiamo ultimamente che stanno pressando in maniera “violenta” i contributi nonostante la crisi economica che incombe e proprio per questo motivo negli ultimi consigli Comunali la minoranza in un dibattito costruttivo e lungimirante, si è schierata al fianco dei tanti cittadini, commercianti ed imprenditori che vengono pressati da un recupero crediti smanioso di colmare debiti pubblici ormai fuori controllo! Non staremo di certo a guardare, bloccheremo ogni singola azione che secondo noi possa pressare ulteriormente i cittadini.