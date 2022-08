OVERCAR GARAGE: UN AGOSTO SEMPRE APERTI, AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Agosto, il mese ideale per acquistare la tua macchina nuova o usata o magari per prenotare il tuo noleggio a lungo termine ? Pare proprio di si, guardando le offerte e le proposte di Overcar Garage, azienda salernitana da anni impegnata nel servizio dell’automotive. Per tutto Agosto all’interno dei locali di Salerno di Overcar Garage saranno, infatti, operativi tutti i servizi che vengono, normalmente, erogati nel corso degli altri mesi dell’anno: dalla vendita diretta di vetture nuove o usate alle consulenza per il noleggio a breve o a lungo termine; dall’assistenza all’interno dell’avanzatissima officina fino al servizio di soccorso h.24. Una scelta chiara, quella dei vertici aziendali della società Overcar Garage, per continuare a rimanere, anche durante il mese di agosto, al fianco dei propri clienti per ogni tipo di esigenza. La sede di Overcar Garage si trova a Salerno, in via Romualdo 151/171, nei pressi della Cittadella Giudiziaria.

