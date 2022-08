PARTITO DEMOCRATICO. DE LUCA, LA CERTEZZA DELLA CANDIDATURA. PER GLI ALTRI NOMI TOCCA A LETTA

La candidatura a Capolista nel Partito Democratico, per la Circoscrizione Salerno-Avellino, per Piero De Luca è una certezza. Come lo è anche per la Segreteria Nazionale che, adesso, pare abbia chiesto una maggiore capacità di incidere su tutti gli altri nomi, anche su alcuni dei collegi maggioritari.

Non è un caso che già il Ministro Franceschini è stato designato, come candidato, per la Campania – nel collegio del Senato Campania 1 – ma le sorprese potrebbero non finire qui: si fa il nome di Luigi Di Maio per un maggioritario in Provincia di Napoli alla Camera, nella lista Salerno-Avellino il secondo nome potrebbe essere quello di una donna indicata direttamente dalla Segreteria Nazionale. Insomma, si naviga a vista e tante pedine, nel corso degli ultimi giorni, potrebbero essere sostituite.