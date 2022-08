PD, VALIANTE CI CREDE. ADELIZZI E LE LISTE DI IMPEGNO CIVICO, REBUS CARFAGNA A NAPOLI

Gianfranco Valiante, Sindaco di Baronissi, è sempre piu’ convinto che alla fine il Pd possa scegliere il suo nome per la candidatura al Senato nel Collegio Uninominale: nulla di ufficiale, ma ha già pronta la macchina organizzativa per la sua prima campagna elettorale per le elezioni Politiche.

Dal suo quartier generale di Eboli il deputato di Impegno Civico Cosimo Adelizzi continua a lavorare per la formazione della lista del neo partito di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci: tanti i sindaci dei piccoli comuni che sono stati sondati, ma per il momento nessuna conferma.

Intanto per Mara Carfagna spunta l’ipotesi Napoli: il Ministro del Governo Draghi potrebbe essere candidata nella lista di Azione alla Camera dei Deputati tanto a Napoli quanto a Roma, ma lo scacchiere potrebbe cambiare, in maniera rapida e radicale, in caso di accordo con Italia Viva e con il leader locale Tommaso Pellegrino. Nel frattempo gli uomini e le donne di Azione hanno iniziato la raccolta delle firme. Non si puo’ mai sapere…