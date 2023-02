PAGANI. AL VIA LE ISCRIZIONI DEI BAMBINI AL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE

Un’opportunità per tutti i bambini residenti nel Comune di Pagani con età compresa tra i 6 e i 14 anni: ripartono anche quest’anno le attività del centro polivalente per minori. È stato pubblicato sul sito di Agro Solidale l’avviso pubblico che dà il via alle iscrizioni al centro, che sarà allocato presso la sede dell’Istituto Comprensivo Sant’Alfonso, in via Trento, 21.

Il servizio è rivolto a 20 bambini paganesi e avrà durata di 12 mesi. Le domande di iscrizioni dovranno essere scaricate dal sito dell’Azienda Consortile Agro Solidale o presso la sede di via Pittoni,1 e poi inviate all’indirizzo PEC del protocollo agrosolidale@pec.it,entro il prossimo 27 febbraio 2023. Le attività si svolgeranno per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30.

La graduatoria degli aventi diritto sarà elaborata secondo criterio di condizione economica e di condizione familiare.

«Anche quest’anno abbiamo fortemente voluto offrire questa possibilità ai bambini e ai ragazzi del nostro territorio più in difficoltà per situazioni economiche e familiari. Il centro polivalente offre servizi del tutto gratuiti che favoriscono non solo lo studio, ma anche l’aggregazione, l’arricchimento del tempo libero, la crescita personale di bambini e ragazzi, che saranno seguiti da professionisti per un anno, tutti i pomeriggi ad eccetto sabato e domenica. Un servizio fondamentale per le famiglie indigenti della nostra comunità che hanno bisogno di supporto per dare ai propri bambini e ragazzi le opportunità che meritano» ha dichiarato il consigliere comunale delegato alle politiche sociali, Gaetano Cesarano.