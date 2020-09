PAGANI, COMUNALI 2020. ALDO CASCONE: “IL NOSTRO IMPEGNO NON SI FERMA, AVANTI INSIEME”

Grazie a tutti i cittadini che hanno creduto in noi ed in un vero cambiamento per PAGANI. Ci siamo impegnati al massimo per dare alla città una prospettiva diversa, di progetti ed idee innovative e siamo orgogliosi del lavoro fatto.

Il nostro impegno per Pagani non si ferma e continueremo ad essere dalla parte dei cittadini che desiderano più servizi, più sviluppo e più partecipazione. Come sempre #insieme.Lo scrive il candidato sindaco Aldo Cascone.

Auspichiamo che il clima per il ballottaggio continui ad essere sereno e che si pensi ai progetti da realizzare piuttosto che fomentare odio e divisioni nella nostra comunità. Pagani ha bisogno di collaborazione.

3.521 volte GRAZIE!

