PAGANI, COMUNALI 2020. LELLO DE PRISCO: “CAMBIAMO PER I NOSTRI GIOVANI”

Il più grande orgoglio che custodirò nel cuore in questa campagna elettorale è avere così tanti #giovani con me. Candidati e non, sostenitori, amici, conoscenti, fratelli. Ogni giorno, sempre di più.

Alcuni li conoscevo già, molti altri si stanno presentando a me giorno dopo giorno per dirmi “Sei tu il nostro sindaco. Pagani vuole te”. Ne sono onorato, perchè so che il vostro fervore e il vostro spirito coraggioso sono quello di cui il nostro paese ha bisogno per rinascere.

Lo scrive il candidato sindaco per il ballottaggio di Pagani Lello De Prisco.

Nei vostri occhi pieni di determinazione vedo il sogno di una Pagani più giusta, più accogliente, più produttiva. Quella stessa Pagani che anche io sogno da anni e che combatterò con tutte le forze per consegnarvi. Questo è il momento che aspettavamo. Cambiamo #Pagani, facciamolo insieme.