FISCIANO. RIPRENDE LA STAGIONE DELLE GRANDI OPERE PUBBLICHE: PRIMO APPUNTAMENTO 5 OTTOBRE

Dopo la pausa imposta dal lockdown, quella successiva delle ferie estive tutte concentrate sui lavori per la riapertura in piena sicurezza delle scuole, l’amministrazione comunale di Fisciano, guidata dal sindaco Vincenzo Sessa, si appresta a riavviare la stagione delle grandi opere pubbliche. E si parte a breve: il prossimo 5 ottobre, infatti, saranno avviati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno della Villa Comunale della frazione Lancusi. Un intervento molto atteso che serve anche a rendere omogenee sul territorio i diversi spazi pubblici affinchè siano accessibili da parte di tutti.

Share on: WhatsApp