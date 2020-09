CONSIGLIO REGIONALE. STEFANO CALDORO CON IL GRUPPO DI FORZA ITALIA

Il candidato Presidente del centro destra Stefano Caldoro aderirà al Gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, portando cosi’ a 3 i rappresentanti del partito degli azzurri. Caldoro, dunque, resta con Forza Italia ed inizia il suo percorso per la terza consiliatura con il partito al quale da sempre appartiene: da verificare se Caldoro, in qualità di capo dell’opposizione, verrà anche indicato per i ruoli che spettano alla minoranza all’interno del Consiglio Regionale della Campania.

