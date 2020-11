Convocata per domani, 4 novembre 2020, in prima convocazione, la prima seduta di consiglio comunale dell’assise paganese, alle 15.30 e giovedì 5 novembre, in seconda convocazione, alle 16.30. Il consiglio comunale si riunirà presso la sala Tommaso Maria Fusco dell’Auditorium.

Sarà una seduta a porte chiuse, trasmessa a cura dell’emittente radiofonica Novea Radio in dalla pagina facebook “Lello De Prisco Sindaco di Pagani” e sulla frequenza 89.8.