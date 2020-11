NOCERA SUPERIORE. IL CONSIGLIERE CARMINE AMATO (FDI) ALLA MANIFESTAZIONE PER L’UMBERTO I

Anche Carmine Amato, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia di Nocera Superiore, nella serata di ieri ha partecipato, in rappresentanza dell’interno Gruppo Consiliare di Fdi, alla manifestazione che si è tenuta nei pressi dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per testimoniare vicinanza ai sanitari ed ai medici del nosocomio nocerino, in questo momento di grande difficoltà.

“Vicino ai Medici e al personale sanitario dell’ Umberto I per manifestare il proprio dissenso sulla situazione drammatica che sta vivendo il nostro Ospedale a causa dell’evoluzione della curva dei contagi da Coronavirus, la mancanza di Tutela per i dipendenti della sanità, i percorsi dedicati ai pazienti COVID e la situazione allarmante per le altre patologie quasi dimenticate, in fine l’intollerabile ritardo dell’installazione della macchina dei tamponi comprata grazie al contributo di tanti Nocerini.”