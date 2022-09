PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO: “PARTE LA BOLLETTAZIONE TARI PER L’ANNO 2022”

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, l’avviso #TARI è stato rateizzato in 4 rate a partire dal mese di settembre, con rate a seguire il 16 ottobre, il 16 novembre e il 16 dicembre. Per chi voglia è possibile effettuare il pagamento anche in un’unica soluzione.”

Per coloro che non hanno ancora ricevuto la bollettazione cartacea per eventuali disservizi ascrivibili al recapito postale degli avvisi di pagamento TARI 2022, o siano in ritardo e non abbiano possibilità di effettuare il pagamento online, sarà possibile effettuare il pagamento della prima rata o della rata unica anche oltre il termine, ovviamente senza alcun aggravio di ulteriori spese.