L’IDEA DI MATTEO SALVINI: “POTENZIARE PROVINCE E REINTRODURRE ELEZIONE DIRETTA”

«Renzi ha cancellato per finta le Province dicendo che avremo risparmiato. Le Province vanno reintrodotte con personale, budget ed elezione diretta da parte dei cittadini altrimenti strade o scuole non le mantiene nessuno». Lo ha spiegato il leader della Lega Matteo Salvini durante un evento elettorale a Milano. «C’è carenza di segretari comunali – ha aggiunto – bisogna poter dotare i sindaci di un segretario comunale che lavori per il proprio Comune». E altra cosa «che farebbe rabbrividire i 5 stelle – ha continuato – bisogna alzare la soglia degli appalti ad affidamento diretto». I rischi civili e penali «che corrono i sindaci» e gli amministratori comunali con il reato d’abuso «che è tutto e niente – ha concluso Salvini – devono essere rivisti, altrimenti non c’è più la firma su un atto pubblico che sia uno».

