ROSARIO DANISI (PD): “IN CAMPO PER PIERO DE LUCA E PER PAOLA LANZARA”

Dal Consigliere Provinciale Rosario Danisi, nel cuore della campagna elettorale, arriva un chiaro appello per sostenere tutti i candidati del Partito Democratico in corsa per le Elezioni Politiche del 25 settembre.

“Il mio impegno, come consigliere comunale di Nocera Superiore e come consigliere provinciale di maggioranza, è quello di sostenere i candidati del nostro partito a cominciare da Piero De Luca, capolista alla Camera dei Deputati, parlamentare uscente, il cui impegno concreto per il territorio è stato tangibile nel corso della legislatura che si sta per concludere. Insieme all’appello a sostenere Piero De Luca”, continua Rosario Danisi, “c’è anche quello per consentire di portare in Parlamento una delle esperienze amministrative piu’ interessanti del nostro territorio: quella di Castel San Giorgio, con il suo Sindaco Paola Lanzara”.