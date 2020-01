PAGANI. VIOLANTE ED ELETTORE ADERISCONO A FRATELLI D’ITALIA

Fratelli d’Italia si rafforza al Comune di Pagani. Il consigliere comunale Vincenzo Violante e l’assessore alla sicurezza Cristian Elettore aderiscono ufficialmente al partito.

“Da un po’ di tempo il sottoscritto, l’assessore Elettore e l’intero mio gruppo ci riconosciamo – spiega Violante – nei valori e negli ideali del movimento politico di Giorgia Meloni. E, in particolare, il rapporto di amicizia, stima e fiducia con il Questore della Camera dei Deputati On. Edmondo Cirielli ci ha convinti a sposare il progetto politico di FdI ,che continua ad essere un punto di riferimento importante per i cittadini di Pagani, della provincia di Salerno e della regione Campania”.