ENZO MARAIO (PSI): “NON ESISTE PIU’ ITALIA TRIPOLARE, SINISTRA UNITA PUO’ VINCERE”

“Il risultato delle elezioni in Emilia-Romagna ci consegna dati chiari: c’era chi diceva che era un referendum sul governo ed è evidente che la destra di Salvini lo abbia perso.

Non esiste più l’Italia tripolare e il M5S ne esce distrutto e frammentato. Gli schieramenti sono chiari, torna il bipolarismo del centrosinistra e della destra estrema.”E’ quanto dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale del PSI

Ora la sinistra riformista al governo deve battere i pugni sul tavolo su provvedimenti e temi che fanno bene al Paese.

Complimenti a Stefano Bonaccini che ha dimostrato, contro ogni previsione, che la sinistra unita può ancora vincere. Il Psi, nonostante non abbia conseguito il risultato che auspicavamo, ha dimostrato, ancora una volta, di essere stato il traino di tutta la lista laico – riformista: i nostri candidati sono primi in quasi tutti i collegi ma questo non è bastato ad eleggere un consigliere regionale. Nei prossimi giorni convocheremo il gruppo dirigente per definire le nostre prossime sfide, a partire dalle regioni che andranno al voto in primavera.

Ora rimbocchiamoci le maniche e riscriviamo una pagina nuova.

