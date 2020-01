REGIONALI IN CALABRIA. PEPPE FABBRICATORE RUBA LA SCENA A TUTTI: SEMPRE ACCANTO ALLA SANTELLI

Non era la prima volta, per lui, in Calabria, proprio nel corso della campagna elettorale per le Regionali 2020: sempre accanto ai candidati di Fratelli d’Italia, insieme al commissario per la Provincia di Reggio Calabria Edmondo Cirielli, ma nella serata di ieri il consigliere comunale di Nocera Superiore e dirigente nazionale di FDI Giuseppe Fabbricatore ha quasi rubato la scena alla neo governatrice Sandelli.

Non c’è stato collegamento Tv nel quale il prode Fabbricatore non sia comparso proprio accanto a Jole Sandelli, conquistando un po’ la scena, almeno in Campania e nell’Agro, per chi ha seguito la lunga nottata dello spoglio. Ed ora ? Che stia pensando anche lui alle Regionali 2020 ? Nel frattempo ha già annunciato che la Sandelli, nei prossimi mesi, sarà ospite della città di Nocera Superiore.