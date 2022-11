PARCO DEL CILENTO, DUE NOMI PER IL DOPO PELLEGRINO: GIOVANNI FORTUNATO E COSTABILE SPINELLI

Sono due i nomi in corsa per la Presidenza del Parco Nazionale del Cilento, per il dopo Pellegrino che, ad interim, sta svolgendo il ruolo di commissario: per la successione all’attuale Consigliere Regionale di Italia Viva ci sono due amministratori del Cilento, entrambi espressione del centro destra che, a livello governativo, stabilirà la nomina del nuovo Presidente. Il primo nome, sostenuto da Fratelli d’Italia, è quello di Giovanni Fortunato, già Consigliere Regionale, oggi Sindaco di Santa Marina, candidato anche alle ultime Regionali del 2020. Il secondo nome, invece, è quello dell’ex Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, sostenuto da Forza Italia e dal Commissario Regionale del partito Fulvio Martusciello. La nomina del Presidente del Parco Nazionale del Cilento si intreccia anche con quella del Parco del Vesuvio: per il centro destra della Regione Campania si prospetta un nuovo derby proprio per le nomine dei Presidenti dei Parchi Nazionali.

